Kardeşlerim 18. bölüm sezon finali fragmanı: Orhan ve Kadir'in akıbeti

Cumartesi akşamlarına damgasını vuran ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 18. bölüm sezon finali fragmanı görücüye çıktı. İşte Kardeşlerim 18. bölüm sezon finali fragmanı..

Her Cumartesi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve hikayesiyle izleyenleri derinden sarsan Kardeşlerim dizisinin merakla beklenen 18. bölüm sezon finali fragmanı yayımlandı.

Oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kardeşlerim'in sezon finali fragmanı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Kardeşlerim dizisinin 18. bölüm fragmanı izlenme rekorları kırarken, sezon finalinde Orhan ölecek mi? Kadir neden tutuklanıyor? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

Peki Kardeşlerim Orhan ölecek mi? Kadir hapisten kurtulacak mı? İşte Kardeşlerim 18. bölüm sezon finali fragmanı...

Kardeşlerim 18. Bölüm Fragmanı İZLE

KARDEŞLERİM 17. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

17. bölüm finalinde korku dolu anların yaşandığı Kardeşlerim dizisinde Berk'in yazıp yönettiği tiyatro oyunu kana bulandı. İntikam planları yapan Tolga, tiyatro sahnesinde kullanılacak silahı gerçeği ile değiştirdi.

Tolga'yı tiyatro öncesi kulisten çıkışta gören Berk, okulda o saatte ne aradığını sordu. Berk'e silahları değiştirdiğini söyleyen Tolga, Berk'in tepkisi üzerine onun da kafasına sert bir cisimle vurup bayılttı ve kapıyı da üzerine kilitledi. Berk ayıldığında sesini oradan geçen bir hizmetliye duyurdu ve anahtarı olmayan görevli, bu durumu hemen okulun yeni idare müdürü Orhan'a haber bildirdi.

Anahtarla kapıyı açan Orhan, Berk'ten silahın değiştirildiğini öğrendi. Ömer'in, rol gereği Doruk'u silahla vurması gerekiyordu. Elindeki silahın gerçek olduğunu bilmeyen Ömer, silahı Doruk'a doğrulttu. Amcaları Orhan, Ömer'in Doruk'u yanlışlıkla vurmaması için tiyatro sahnesine doğru koştu. Ancak Ömer'in elindeki silahı almak isterken silah ateş aldı ve Orhan kanlar içinde yere yığıldı.

KARDEŞLERİM 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı, yapımcılığını NGM'nin üstlendiği ve başrollerinde Ahu Yağtu, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde sezon finali heyecanı yaşanıyor.

Dört kardeşin anne ve babasız hayata tutunma mücadelesini konu edinen dizinin 18. yeni bölümünde ortalık karışıyor. Yeni bölüm fragmanında Kadir'in cinayete teşebbüsten tutuklanması izleyiciyi bir hayli meraklandırdı.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı 17. bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizide; Tolga'nın sinsi planı bu kez Kadir'in başını derde soktu. Kadir, kardeşlerine kurulan bu planın farkına varıp suçu üstlendi. Kadir, cinayete teşebbüsten hapse girerken, Tolga'nın planı ortaya çıkacak mı merak konusu oldu.

Bunun üzerine izleyiciler Orhan'ın vurulup Kadir'in tutuklanmasının ardından yaşanacaklara kilitlendi. Nefesler Cumartesi akşamı sezon finalinde yaşanacak gelişmeler için tutulurken, Kardeşlerim'in sürprizlerle dolu 18. bölümü için geri sayım başladı.