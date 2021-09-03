Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı yayınlandı: 'Umudunuzu kaybetmeyeceksiniz'

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 2. sezonu için geri sayım başladı. 11 Eylül'de başlayacak olan dizinin 19. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı...

Her Cumartesi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve dört kardeşin acı dolu hikayesini konu edinen Kardeşlerim dizisi bol dramı ile Türk halkının sevdiği yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kardeşlerim dizisi, 11 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Yeni sezonda da cumartesi akşamlarına damga vurmaya hazırlanan dizinin 19. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanına, Kadir'in hapisteki durumu ve Emel'in çatıdaki yaşam mücadesi damga vurdu. İşte Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı...

Kardeşlerim 19. Bölüm Fragmanı İZLE

KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI

ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de, Cemile, Dora ve Kaan karakterlerine hayat verecek yeni oyuncular merak konusu olurken dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu katıldığı öğrenildi.

Kırmızı Oda'nın ardından UFO filminde ve Kolej adlı dijital dizide rol alan genç yetenek Nilsu Yılmaz, yeni sezonun ilk bölümünde Cemile Akgün karakteriyle Kardeşlerim dizisine dahil oluyor.

Dizide yetimhanede büyüyen ve hep bir aile özlemi içinde olan Cemile, Eren ailesinin başına işler açacak.

Dizide Asiye (Su Burgu) ile Doruk (Onur Seyit Yaran) için dişli bir rakip olacak Kaan rolüne ise Eren Ören hayat verecek. Atakul ailesinde bütün dengeleri değiştirecek olan Kaan karakteri, diziye 2. bölümde dahil olacak.