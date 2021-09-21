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    Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı: Oğulcan ölüyor mu?

    ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'den yeni bölüm fragmanı gelirken, Oğulcan'ın vurulma sahnesi seyircileri şoke etti. Diziyi izleyenler fragmanın ardından ekrana geleceği günü beklemeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 22:52
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    Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı: Oğulcan ölüyor mu?

    Yapımına NGM'nin imza attığı ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı Kardeşlerim dizisi, yeni sezonda da reyting kırmaya devam ediyor.

    Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı diziden, yeni fragman yayınlandı.

    Yayınlanan fragman seyircileri heyecanlandırırken, duyulan silah sesleri ise merak konusu oldu.

    Oğulcan'ın vurularak yere yatmasının ardından, Ömer'in "Kuzen kalk" diye bağırması yürek yürek burktu. İşte Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı...

    Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı VİDEO

    Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı: Oğulcan ölüyor mu? #1

    KARDEŞLERİM 20. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Eren kardeşler ellerine geçen parayla hayallerinin peşine düşerlerken, yengeleri Şengül parayı değerlendirecek bir fikir bulmuştur bile.

    Tolga, oyunlarıyla Doruk'u okulda sıkıştırıp rahatsız etmeye devam ederken Aybike'nin Berk'le ders çalışacak olması en çok Oğulcan'ı rahatsız eder.

    Asiye ve Doruk ayrılık acısıyla savrulurlarken, Cemile de her şeye rağmen ablasını bulmakta kararlıdır.

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