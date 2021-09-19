Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı: Eski Doruk geri döndü!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, dün akşam yayınlanan 20. bölümüyle adeta nefes kesti. Merakla beklenen Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı...

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 20. bölümüyle sezonu açtı.

Yapımına NGM'nin imza attığı ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı Kardeşlerim dizisi, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken '#KardeşOlmak' etiketi ile sosyal medyaya damga vurdu.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı dizinin merakla beklenen 21. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Doruk Atakul'un eski haline döndüğü görülürken Ömer'in ''Umutlarımız yıkıldı bizim, hayallerimiz yıkıldı.'' sözleri dikkati çekti.

KARDEŞLERİM 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eren kardeşler ellerine geçen parayla hayallerinin peşine düşerlerken, yengeleri Şengül parayı değerlendirecek bir fikir bulmuştur bile…

Tolga, sinsi oyunlarıyla Doruk'u okulda sıkıştırıp rahatsız etmeye devam ederken Aybike'nin Berk'le ders çalışacak olması en çok Oğulcan'ı rahatsız eder. Asiye ve Doruk ayrılık acısıyla savrulurlarken, Cemile de her şeye rağmen ablasını bulmakta kararlıdır.