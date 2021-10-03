Kardeşlerim 23. bölüm fragmanı: Doruk ve Asiye arasındaki buzlar eriyor!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Doruk ve Asiye arasındaki buzların eridiği ve ikilinin barıştığı görüldü. İşte Kardeşlerim 23. bölüm fragmanı

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, son bölümüyle yine milyonları ekrana kilitledi.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı dizinin son bölümünde, Harika'nın zengin rolü yaptığı ifşa olurken Kardeşlerim 23. bölüm fragmanı izleyicileri gülümsetti.

Yayınlanan fragmanda, Asiye ile Doruk'un arasındaki buzların eridiği ve ikilinin barıştığı görüldü. Öte yandan Orhan'ın alevler ortasında kalması yürekleri ağıza getirdi. İşte Kardeşlerim 23. bölüm fragmanı...

Kardeşlerim 23. Bölüm Fragmanı İZLE

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Güvenimi boşa çıkaran insanın, çaya batırınca yarısı elimde kalan bisküviden farkı yok...''

Paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırılır. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede alır.

Yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Oğulcan için tüm Eren ailesi gözyaşı dökerken, Kaan'ın gelişi okulda büyük yankı uyandırır. Tüm bu karmaşanın üzerine denk gelen Süsen'in doğum günü partisi, birçok hesaplaşmaya tanık olacaktır.