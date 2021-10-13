Kardeşlerim 24. bölüm 2. fragmanı: Kadir gözünü kararttı, Akif'i boğuyor!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Akif'i boğmaya çalışan Kadir'in ''Geberteceğim seni!'' sözleri dikkati çekti. İşte Kardeşlerim 24. bölüm 2. fragmanı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 16 Ekim Cumartesi günü 24. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 24. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Heyecanı katbekat artıran fragmanda, Akif'in perişan halde Suzan'ın kapısına dayanarak serenat yapması dikkati çekti.

Gözünü karartan Kadir'in, ''Geberteceğim seni!'' diyerek Akif'in boğazını sıkmaya çalışması ise fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 24. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşlerim 24. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

KARDEŞLERİM 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür.

Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir.

Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır.

Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.