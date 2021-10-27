Kardeşlerim 26. bölüm 2. fragmanı: Doruk ve Oğulcan'ın başı büyük dertte!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Doruk ve Oğulcan'ın başı büyük derde giriyor. İşte Kardeşlerim 26. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 30 Ekim Cumartesi günü 26. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 26. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Heyecanı katbekat artıran fragmanda, Kadir'in Melisa'ya soğuk davranması dikkati çekerken Kadir'in Cemile'ye aşık olup olmadığı merak konusu oldu.

Öte yandan polisler Ömer'den dolandırıcılık tezgahına karışan isimleri teşhis etmesini istedi. O isimler arasında Oğulcan ile Doruk'un olması herkesi şaşırttı. Ömer'in ''Ne yaptınız oğlum siz?'' sorusu fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 26. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşlerim 26. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

KARDEŞLERİM 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz.

Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur.

Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.