Kardeşlerim 29. bölüm 2. fragmanı: Kadir'in ölümündeki sır perdesi aralandı!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kadir'in ölümüne sebep olan kişinin Akif olduğu ortaya çıktı. İşte Kardeşlerim 29. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 20 Kasım Cumartesi günü 29. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Son bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 29. bölümünde, babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır.

Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur.

Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır. İşte Kardeşlerim 29. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşlerim 29. Bölüm 2. Fragman VİDEO

KADİR'İN ÖLÜMÜNE AKİF SEBEP OLDU

Dizinin sıkı takipçileri, Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılma kararı alması konusunda iki şeyi merak ediyor. Bunlardan biri Kadir karakterinin diziye neden veda ettiği? Diğeri ise Kadir karakterinin diziden nasıl ayrılacağı…

Kardeşlerim'in heyecanla beklenen 29. bölümünden 2. fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Kadir karakterinin nasıl öleceği ile ilgili sır perdesi aralandı.

Kadir, son bölümde Akif'in babasının katili olduğunu öğrenmişti. Yeni bölümde Akif'ten kaçmak isteyen Kadir, motosikleti ile bir araca çarparak feci bir kaza yapacak.