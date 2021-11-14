Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
648.125
0.70%
BTXN Coin
21.24
-2.65%
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı yürek yaktı: Kadir'in ölümü herkese yasa boğdu!

    Kardeşlerim dizisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ömer'in, ''Abim kaza geçirmiş!'' sözlerinin ardından aldıkları haber Kadir'in sevenlerini yıktı. İşte Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı...
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı yürek yaktı: Kadir'in ölümü herkese yasa boğdu!

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

    Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 13 Kasım Cumartesi günü 28. bölümüyle ekranlara geldi.

    Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, son bölümüyle yine milyonları ekrana kilitledi.

    Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı dizinin son bölümüyle yine milyonları ekrana kilitlerken ''#SırlarOrtayaÇıkarsa'' etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu.

    Dizinin merakla beklenen 29. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadir ve Akif'in yüzleştiği fragman, heyecanı katbekat artırırken yürekleri ağza getirdi.

    Ömer'in, ''Abim kaza geçirmiş!'' sözlerinin ardından aldıkları haber Kadir'in sevenlerini yıktı. ''Başınız sağ olsun!'' sözleri ise fragmana damga vurdu. Peki Kadir ölecek mi? İşte Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı...

    Kardeşlerim 29. Bölüm Fragmanı VİDEO

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir