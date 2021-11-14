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- Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı yürek yaktı: Kadir'in ölümü herkese yasa boğdu!
Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı yürek yaktı: Kadir'in ölümü herkese yasa boğdu!
- Haber Merkezi
- 14.11.2021 - 11:27
Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 13 Kasım Cumartesi günü 28. bölümüyle ekranlara geldi.
Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, son bölümüyle yine milyonları ekrana kilitledi.
Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı dizinin son bölümüyle yine milyonları ekrana kilitlerken ''#SırlarOrtayaÇıkarsa'' etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu.
Dizinin merakla beklenen 29. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadir ve Akif'in yüzleştiği fragman, heyecanı katbekat artırırken yürekleri ağza getirdi.
Ömer'in, ''Abim kaza geçirmiş!'' sözlerinin ardından aldıkları haber Kadir'in sevenlerini yıktı. ''Başınız sağ olsun!'' sözleri ise fragmana damga vurdu. Peki Kadir ölecek mi? İşte Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı...