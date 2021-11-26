Kardeşlerim 30. bölüm 2. fragmanı: Kadir öldü, kardeşler perişan!

Kardeşlerim dizisinin 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Asiye'nin, ''Kardeşlerim için benim çok güçlü olmam lazım!'' sözleri, fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 30. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 27 Kasım Cumartesi günü 30. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 30. bölümünden 2. fragman da geldi. Yayınlanan fragmanda Emel'in, ''Abim gitmeden önce bana dedi ki yağmur ne zaman yağarsa ona nasıl sarıldığımı hissedecekmişim!'' sözleri yürek yaktı.

Asiye'nin, ''Bizim birbirimize sahip çıkmamız lazım. 'Kardeşlerim için benim çok güçlü olmam lazım!'' diyerek güçlü kalmaya çalıştığı fragmanda, Ömer'in, ''Benim abim öldü, abim!'' diye bağırıp çağırması dikkati çekti. İşte Kardeşlerim 30. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşlerim 30. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO