Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı: Şengül, Akif'in Kadir'i öldürdüğünü öğreniyor!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Şengül, Kadir'in ölümüne Akif'in sebep olduğunu öğreniyor. İşte Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 27 Kasım Cumartesi akşamı 30. bölümüyle ekranlara geldi.

Soluksuz izlenen bölüm, ''#BenimAbimÖldü'' etiketiyle sosyal medyaya damga vururken dizinin merakla beklenen 31. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda, Kadir'in ölümüne Akif'in sebep olduğunu öğrenen Şengül'ün, ''Akif, sen nasıl bir adamsın! Sen nasıl bir şeytansın!'' diyerek gözyaşlarına boğulması dikkati çekti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşımlarda bulunan izleyicilerin, Şengül'ün öğrendiklerini kimseye anlatmayacağı ve Akif'i tehdit edip para isteyeceği konusunda hemfikir oldukları görüldü.

Peki Şengül öğrendiklerini herkese anlatacak mı? İşte Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı...

Kardeşlerim 31. Bölüm Fragmanı VİDEO