Kardeşlerim 32. bölüm 2. fragmanı: Süsen, Ömer'e Kadir'i öldürdüklerini itiraf ediyor!

Kardeşlerim 32. bölüm 2. fragmanı: Süsen, Ömer'e Kadir'i öldürdüklerini itiraf ediyor!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Süsen, dayanamayıp Ömer'e Kadir'i öldürdüklerini anlatmaya karar veriyor. İşte Kardeşlerim 32. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 4 Aralık Cumartesi akşamı 31. bölümüyle ekranlara geldi.

Soluksuz izlenen bölümün ardından dizinin merakla beklenen 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Fragmanda, Süsen ile Ömer'in yakınlaşması dikkati çekerken Şengül'ün ev aldığını öğrenen Orhan, ''Bu evi nasıl aldın? Konuşsana Şengül!'' diyerek hesap soruyor.

Daha fazla yalan söylemeye dayanamayan Süsen, Ömer'e Kadir'i öldürdüklerini anlatmaya karar veriyor. İşte Kardeşlerim 32. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşlerim 32. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO