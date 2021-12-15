Kardeşlerim 33. bölüm 2. fragmanı: Orhan gerçekleri öğrendi, Nebahat hastanelik oldu!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Nebahat, Şengül'ün Akif'ten kan parası aldığını öğrenen Orhan'ı durdurmaya çalışırken kaza geçiriyor.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 18 Aralık Cumartesi akşamı 33. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 33. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Berk'in babası Resul Özkaya, Suzan'a yeni bir iş teklifinde bulundu.

Öte yandan Orhan, eşi Şengül'ü Akif'le konuşurken yakaladı ve ''Sen neyin kan parasından bahsediyorsun?'' diyerek çıkıştı.

Akif, en sonunda dayanamayıp kazayı kızı Melisa'nın yaptığını, yani Kadir'in ölümüne kızının sebep olduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine Orhan, polise gitmeye çalışırken Akif ve Nebahat Orhan'ı durdurmaya çalıştı.

Nebahat, ''Benim kızım çok küçük, hapse giremez.'' diye Orhan'a yalvarırken bir kaza geçirdi. Şengül'ün çığlıklarını duyan Doruk ise gördüğü manzara karşısına şoke oldu.

Peki Nebahat'e ne oldu? Simge Selçuk diziden ayrılacak mı? İşte Kardeşlerim 33. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşlerim 33. bölüm 2. fragmanı VİDEO

KARDEŞLERİM 32.BÖLÜMDE NELER OLDU?

"İnceldiğimiz yerden değil, incindiğimiz yerden kopuyoruz."

Tüm sınıf, proje ödevinden yüksek not alabilmek umuduyla bir iş birliğine girişirken, evin tapusunu üstüne alarak büyük hayaller kuran Şengül, tüm aileyi şaşırtacak bir durumla karşılaşır.

Asiye ile Ömer, hayatlarını sürdürebilmek için büyük bir azimle çalışmaya devam ederlerken; Kaan ise, Süsen'i Ömer'den uzak tutabilmek için iplerin iyice gerilmesine neden olacak bir plan yapar.