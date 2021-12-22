Kardeşlerim 34. bölüm 2. fragmanı: Doruk annesi Nebahat'in başında feryat figan!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Doruk'un, ölümle burun buruna olan annesi Nebahat'in başında feryat figan ağladığı görüldü.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 25 Aralık Cumartesi akşamı 34. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Her bölümü heyecanlı anlara sahne olan dizinin merakla beklenen 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Doruk'un, Orhan'ın tartışırken yüksekten düşmesine neden olduğu annesi Nebahat'in başında ağladığı görüldü.

Doruk'un, ''Anne, aç gözünü. Anne ne olur aç gözünü!'' diye haykırması yürekleri dağlarken Orhan, ''Kadına bir şey olursa ben mahvolurum Şengül.'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Öte yandan Orhan, önünü kesen birkaç kişi tarafından tekme tokat dövülürken Doruk, Ömer ve Oğulcan, basketbol maçı yaparken birbirine girdi. Doruk'un Ömer'i itmesiyle başlayan kavgaya, diğer öğrencilerin müdahale ettiği görüldü.

Peki Nebahat ölecek mi? Simge Selçuk diziden ayrılacak mı? Doruk ile Asiye'nin ilişkisi ne yöne evrilecek? İşte Kardeşlerim 34. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşlerim 34. bölüm 2. fragmanı VİDEO