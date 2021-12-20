Kardeşlerim 34. bölüm fragmanı: Emel vuruldu!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerin en küçüğü olan Emel'in yanlışlıkla vurulduğu anlar fragmana dagma vurdu. İşte Kardeşlerim 34. bölüm fragmanı

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 18 Aralık Cumartesi akşamı 33. bölümüyle ekranlara geldi.

Soluksuz izlenen bölümün ardından dizinin merakla beklenen 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Asiye, Ömer ve Emel'in lüks bir evde kaldıkları görüldü.

Ev sahiplerinin o gece eve dönmeyeceğini düşünen Asiye ve Ömer, ev sahiplerinin eve dönmesiyle neye uğradıklarını şaşırdı.

Ömer'in hırsız olduğunu sanan ev sahibi, hemen silahına sarılıp Ömer'e doğrulttu. Ömer silahı almak isterken Emel vuruldu.

Peki Emel ölecek mi? Aylin Akpınar Kardeşlerim'den ayrılacak mı? İşte Kardeşlerim 34. bölüm fragmanı...

Kardeşlerim 34. Bölüm Fragmanı VİDEO

KARDEŞLERİM 33.BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Mutluluğu bulan konum atsın!"

Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurar. Şengül, kendisini dolandıran müteahhitin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

Doruk ve Asiye, Eren ailesine para desteği sağlamak için bir kafede şarkı söylerken, ilk kez olarak Asiye'nin tatlı kıskançlığıyla tanışırlar. Suzan'la Harika arasında ipler iyice gerilirken, okulda düzenlenen tanışma kokteylinde ise herkesi korku dolu dakikalar beklemektedir.