Kardeşlerim 38. bölüm 2. fragmanı: Asiye alevlerin ortasında kaldı!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Ömer'den intikam almak isteyen Tolga, parti mekanını ateşe verdi. Asiye ise alevlerin ortasında kaldı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 5 Şubat Cumartesi akşamı 38. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Her bölümü heyecanlı anlara sahne olan dizinin merakla beklenen 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Cemile, Tolga'ya İstanbul'u terk edeceğini söyler.

Bunu öğrenen Tolga, sinir krizi geçirir ve parti mekanını basar. Ömer'e saldıran Tolga, Cemile'nin onun yüzünden gittiğini söyler.

Ardından Tolga'nın, ''Şimdi sıra bende'' dedikten sonra parti mekanında yangın başlar. Asiye ise alevlerin ortasında yapayalnızdır. Peki Asiye'ye ne olacak? İşte Kardeşlerim 38. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşlerim 38. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO