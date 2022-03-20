Kardeşlerim 45. bölüm fragmanı: Akif Berk'in babası Resul'ü öldürdü!

Kardeşlerim dizisinin 45. bölüm fragmanında; Akif, kendisini polise şikayet edeceğini söyleyen Resul'e saldırdı. İkili arasında çıkan kavgada, Resul'ün ayağı takılıp düştü ve kafasını sehpaya vurdu.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu yeni bölümleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Her bölümü heyecanlı anlara sahne olan dizi, 19 Mart Cumartesi akşamı 44. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümün hemen ardından dizinin merakla beklenen 45. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Akif'in katil olduğunu öğrenen Resul, Akif ve Neriman'a silah doğrulttu ve Akif'i polise şikayet edeceğini söyledi.

Akif, Resul'ün kafasına aldığı darbe nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği sırada ona yumruk attı.

İkili arasında çıkan kavga sonrası kaçmaya çalışan Resul'ün ayağı takılıp düştü ve kafasını sehpaya vurdu.

Resul'ün nabzını kontrol eden Akif'in ''Ölmüş!'' sözleri ise yeni bölümde neler yaşanacağına dair merakı katbekat artırdı.

Berk'in babası Resul Özkaya'nın ölüp ölmediği ve dolayısıyla Resul'e hayat veren Ogün Kaptanoğlu'nun diziden ayrılıp arılmadığı yeni bölümle birlikte belli olacak. İşte Kardeşlerim 45. bölüm fragmanı...

Kardeşlerim 45. Bölüm Fragmanı VİDEO

KARDEŞLERİM 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer ve Tayfun cephesindeki olayların seyri gün geçtikçe değişirken, bu durum Ömer’in sıkıntılı günler geçirmesine neden olur.

Suzan’la yeniden beraber olma hayali kuran Akif, büyük bir sürprizle karşılaşır. Orhan cephesinde ise Şengül’ü kıskandıracak gelişmeler yaşanır.

Nebahat, Resul’den aldığı haber karşısında dehşete düşerken; Ömer’i tefeciden korumak isteyen Doruk’un yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.