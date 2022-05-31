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Kardeşlerim 55. bölüm fragmanı: Asiye ile kavga eden Aybike kaza geçirdi!

Kardeşlerim 55. bölüm fragmanı: Asiye ile kavga eden Aybike kaza geçirdi!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Aybike ve Asiye'nin kavga ettiği görüldü. Aybike'nin kavga sırasında kaza geçirmesi ise izleyicileri şoke etti.