- Haberler
- Medya Haberleri
- Kardeşlerim 55. bölüm fragmanı: Asiye ile kavga eden Aybike kaza geçirdi!
Kardeşlerim 55. bölüm fragmanı: Asiye ile kavga eden Aybike kaza geçirdi!
- Haber Merkezi
- 31.05.2022 - 09:18
- Güncelleme : 31.05.2022 - 09:20
Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.
Her bölümü heyecanlı anlara sahne olan dizi, 4 Haziran Cumartesi akşamı 55. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Dizinin merakla beklenen 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; 'Ataman Koleji Enleri''nin seçildiği bir parti düzenlendiği görüldü.
Oğulcan ve Aybike'nin, halat çekme yarışında Tolga ile aynı takımda yer alması Berk başta olmak üzere herkesi şaşırttı.
Öte yandan Aybike ve Asiye'nin kavgası kötü bitti. Aybike'nin kavga sırasında kaza geçirmesi, izleyicileri şoke etti.
Peki Aybike'ye ne olacak? Melis Minkari diziden ayrılacak mı? İşte Kardeşlerim 55. bölüm fragmanı...