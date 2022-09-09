Kardeşlerim 58. bölüm 2. fragmanı: Doruk kayıp, Asiye telaşlı...

Kardeşlerim'in yayınlanan son fragmanında; Ömer'in Süse'nin aldattığı, Asiye'nin ise Doruk'a ulaşamadığı görüldü. Akif ve Nebahat arasında yaşananlar, fragmana damga vurdu.

NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, yeni sezonu ile başladı.

Yeni sezona başlar başlamaz dikkatleri çeken dizi, 4 kardeşin hayata tutunma hikayesini anlatıyor.

Başarılı konusu ve genç oyuncu kadrosu ile ilgi toplayan dizi, 58. bölüme kadar geldi ve ikinci fragmanı çıktı.

Dizinin yayınlanan ikinci fragmanında; Asiye- Doruk, Süsen ve Ömer'in keyifli halleri dikkati çekti.

Bu keyifli anlar kısa sürerken, Asiye'nin Doruk'a ulaşamadığı ve onu aramaya başladığı görüldü.

Ömer'in Süse'nin aldatması ise fragmana damga vurdu. Ömer'in aldatmasını gören isim Berk olurken, işler iyice karıştı. İşte Kardeşlerim 58. bölüm 2. fragmanı....

Kardeşlerim 58. bölüm 2. fragmanı İZLE