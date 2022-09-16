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    Kardeşlerim 59. bölüm 2. fragmanı: O senin oğlun..!

    Kardeşlerim'in yayınlanan son fragmanında; sokağa düşen kardeşlerin başı derde girerken, okulda ise Ömer'e karşı gruplaşmalar başladı.
    • 16.09.2022 - 12:47
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    Kardeşlerim 59. bölüm 2. fragmanı: O senin oğlun..!

    NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, yeni sezonu ile devam ediyor.

    Yenilenen kadrosu ve konusu ile seyircisini ekran başına kilitleyen dizinin son fragmanı yine nefes kesti.

    Yayınlanan fragmanda; kardeşlerin bir kez daha sokakta kaldığı ve onlara kimsenin sahip çıkmadığı görüldü.

    Okulda ise Ömer cephesinde işler karıştı. Ömer'in hırs ve gaspçı olduğu iddia edilirken, okuldan atılması gündeme geldi. İşte Kardeşlerim 59. bölüm 2. fragmanı...

    Kardeşlerim 59. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Kardeşlerim 59. bölüm 2. fragmanı: O senin oğlun..! #1


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