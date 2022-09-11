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    Kardeşlerim 59. bölüm fragmanı: Ortalık bu defa fena karışırıyor

    ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinden yeni fragman geldi. Fragmanda kardeşlerin kaldıkları evden kovulduğu, okulda ise ortalığın iyice karıştığı görüldü.
    • 11.09.2022 - 13:56
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    Kardeşlerim 59. bölüm fragmanı: Ortalık bu defa fena karışırıyor

    NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, yeni sezona hızlı başladı.

    Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı dizi, anne ve babasız kalan kardeşlerin yaşam mücadelesini anlatamaya devam ediyor.

    Yeni sezonda da reyting rekorları kıran dizinin yayınlanan son fragmanında, kardeşlerin bir kez daha evsiz kaldığı görüldü.

    Asiye ve Ömer amcalarının yanına sığınırken, okulda işler karıştı. Doruk yeni gelen öğrenci ile kavgaya tutuştu.

    Asiye sakinliğini korumaya ve Doruk'u sakinleştirmeye çalışmasına rağmen, işler istenildiği gibi gitmedi. İşte Kardeşlerim 59. bölüm fragmanı...

    Kardeşlerim 59. bölüm fragmanı İZLE

    Kardeşlerim 59. bölüm fragmanı: Ortalık bu defa fena karışırıyor #1


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