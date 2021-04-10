Kardeşlerim Ayşe karakteri kimdir? Çağla Şimşek kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Çağla Şimşek, ATV ekranlarında yayımlanan Kardeşlerim dizisine transfer oldu. Bu gelişmenin ardından dizinin sıkı takipçileri, Çağla Şimşek hakkında araştırmalarına başladı. Peki, Çağla Şimşek kimdir?

Her Cumartesi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve hikayesiyle izleyenleri derinden sarsan Kardeşlerim dizisinin kadrosuna bomba bir isim dahil oldu.

Küçük Gelin dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, Kardeşlerim dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Dizinin hayranları, Çağla Şimşek ile birlikte dizide hayat vereceği Ayşe karakteri hakkında araştırmalarına başladı. Öte yandan Çağla Şimşek'in canlandıracağı Ayşe karakterinin Ömer karakterinin partneri olacağı öğrenildi.

Peki, Çağla Şimşek kimdir? Çağla Şimşek kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Çağla Şimşek hakkında bilgiler..

ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR?

1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çağla Şimşek aslen Samsunludur. 3 yaşından itibaren çeşitli reklam filmleri ve dizilerde rol alan Şimşek, Osman Yağmurdereli tarafından keşfedilmiştir.

Çocukken annesiyle doktora giderken yolda yapımcı Osman Yağmurdereli'nin dikkatini çekmiş ve teklifi değerlendiren annesinin dizi setine gitmesi sonrasında oyunculuk kariyeri başlamıştır.

Çağla Şimşek hayatındaki dönüm noktasını bir röportajında şöyle anlatmıştır:

"Annemle doktora giderken yolda Osman Yağmurdereli bizi görmüş. Beni çok sevmiş. Anneme kartını vermiş ve setimize gel demiş. Annem de beni sete götürmüş. Sonra Elveda Derken dizisine başladım."

Daha sonra Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Cuma'ya Kalsa dizilerinde rol alan Şimşek, 2011 yılında 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide Lavin karakterini oynamış ve 2013 yılında 'Küçük Gelin' dizisinde Zehra rolüyle adını geniş kitlelere duyurmuştur.

2021 yılı itibarıyla 19 yaşındadır ve bekar olan Çağla Şimşek 1.60 cm boyunda, 50 kilo ve başak burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @caglasimsek1 kullanıcı adıyla yer almaktadır.

ÇAĞLA ŞİMŞEK DİZİLERİ

2007 - Elveda Derken (Naz)

2008 - Kırmızı Işık (Merve)

2008-2009 - Kayıp Prenses (Duru)

2010 - Cuma'ya Kalsa (Çağla)

2011 - Hayat Devam Ediyor (Lavin Bakırcı)

2013-2015 - Küçük Gelin (Zehra Kara/Kirman)

2017-2018 - Elif (Reyhan)

ÇAĞLA ŞİMŞEK FİLMLERİ