Kardeşlerim dizisinde Kadir ölecek mi? Halit Özgür Sarı'nın akıbeti belli oldu

Kardeşlerim dizisi reyting rekorları kırmaya devam ederken, son yayınlanan fragman herkesi şaşırttı. Fragmanda Kadir'in kaza geçirdiği görülürken, ölüp ölmediği merak konusu oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa bir süre içinde fenomen haline gelen Kardeşlerim, ikinci sezonuyla devam ediyor.

Geçen oyuncuların şans bulduğu ve parladığı dizinin başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yayınlanan son fragmanıyla herkesi heyecanlandırdı.

Yayınlanan son fragmanda; Ömer'in, ''Abim kaza geçirmiş!'' sözleri ve ardından gelen, "Başınız sağ olsun!'' ifadesi seyirciyi şoke etti.

Fragmanı izleyen ve şaşıran dizinin hayranları, kilit isimlerden birisi olan Kadir'in ölüp ölmediğini araştırmaya başladı.

Peki, Kardeşlerim dizisinde Kadir ölecek mi? Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı? İşte detaylar....

KARDEŞLERİM KADİR ÖLECEK Mİ?

Kardeşlerim dizisinin Kadir'i, sevilen oyuncu Halit Özgür Sarı'nın akıbeti belli oldu.

Fragmanda diziden ayrıldığına dair ilk sinyaller gelmiş ancak netlik kazanmamıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kardeşlerim'in Cumartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde başarılı oyuncu Halit Sarı, ekibe veda edecek.

Diziden ölerek ayrılacak olan Halit Özgür Sarı’nın yeni projesi şimdiden merak konusu oldu. Oyuncunun diziden ayrılmasının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı VİDEO