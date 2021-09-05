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Kardeşlerim dizisinde transfer yankıları sürüyor! İkinci sezona güçlü bir oyuncuyla dönecek

Kardeşlerim dizisinde transfer yankıları sürüyor! İkinci sezona güçlü bir oyuncuyla dönecek

ATV ekranlarında yayınlanan ve ikinci sezonu merakla beklenen Kardeşlerim dizisinde bomba bir oyuncuyla görüşüldüğü öğrenildi. 11 Eylül'de başlayacak olan dizi, Ceyda Düvenci'ye teklif götürdü.