- Haberler
- Medya Haberleri
- Kardeşlerim dizisinde transfer yankıları sürüyor! İkinci sezona güçlü bir oyuncuyla dönecek
Kardeşlerim dizisinde transfer yankıları sürüyor! İkinci sezona güçlü bir oyuncuyla dönecek
- Haber Merkezi
- 05.09.2021 - 13:48
Yapımını NGM'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ve hikayesiyle izleyenleri derinden sarsan Kardeşlerim dizisi, yeni sezonda da cumartesi akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor.
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi bol dramı ile Türk halkının sevdiği yapımlar arasında yer alıyor.
Dört kardeşin anne ve babasını yitirmesinin ardından verdikleri yaşam savaşını konu alan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümleri 11 Eylül itibarıyla seyirciyle buluşacak.
CEYDA DÜVENCİ'YE TEKLİF GİTTİ
İkinci sezonu merakla beklenen ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'in kadrosuna; Kaan, Cemile, Dora ve Berna karakterlerinin katılacağı gündeme gelmişti.
Dizide Harika'nın halası, Dora’nın annesi Berna Manyaslı rolü için güçlü bir isim düşünüldüğü konuşuluyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rol için Ceyda Düvenci’ye teklif götürüldü.