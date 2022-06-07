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    Kardeşlerim dizisinin ekran macerası sona eriyor! Veda tarihi belli oldu

    ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dram, gençlik ve aşk türündeki Kardeşlerim dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Peki Kardeşlerim dizisi ne zaman sezon finali yapacak? İşte veda tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 12:21
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    Kardeşlerim dizisinin ekran macerası sona eriyor! Veda tarihi belli oldu

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi, hüzünlü hikayesiyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

    Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

    Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayata tutunma mücadelelerini ve başlarından geçen olayları konu edinen dizinin ne zaman ekranlara veda edeceği merak ediliyordu.

    Son zamanlarda oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerle adından söz ettiren dizinin sezon finali tarihi belli oldu. Peki Kardeşlerim dizisi ne zaman sezon finali yapacak? İşte veda tarihi...

    56. bölümüyle sezon arası veriyor

    Reytinglerde birinciliği en güçlü rakibi Gönül Dağı'na kaptırsa da başarıyla yayınına devam eden Kardeşlerim dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı.

    Buna göre ikinci sezonuyla da izleyicileri ekran başına kitleyen Kardeşlerim dizisi, 11 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak 56. bölümüyle birlikte sezon finali yapacak.

    Kardeşlerim dizisinin ekran macerası sona eriyor! Veda tarihi belli oldu #1


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