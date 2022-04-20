Kardeşlerim dizisinin iki yıldızı fena aşık oldu! İzleyiciler neye uğradığını şaşırdı

Kardeşlerim dizisinin iki yıldızı fena aşık oldu! İzleyiciler neye uğradığını şaşırdı

ATV'nin izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisinin oyuncularından hayranlarını şaşırtan bir haber geldi. Dizide, iki sevgiliyi canlandıran oyuncuların gerçek hayatta da aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi, hüzünlü hikayesiyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayata tutunma mücadelelerini ve başlarından geçen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisinden izleyicileri şaşırtan bir haber geldi.

Son zamanlarda oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerle adından söz ettiren dizinin oyuncularının aşk yaşadığı iddia edildi.

Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal aşk yaşıyor iddiası

Kardeşlerim dizisinde Cemike karakterine hayat veren Nilsu Yılmaz ile Tolga rolünü canlandıran Berk Ali Çatal aşk yaşıyor.

Posta'da yer alan habere göre; dizide iki sevgiliyi canlandıran Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal'ın aşkları gerçek oldu.

Çiftin henüz bir aylık olan ilişkilerini sır gibi sakladıkları ve sadece yakın arkadaşları ile paylaştıkları öğrenildi.

Aşıkların gözlerden uzak yerlerde buluşmayı tercih ettikleri gelen bilgiler arasında...

Genç oyuncu Nilsu Yılmaz, geçtiğimiz aylarda hikayesi sona erdiği için diziye veda etmişti.