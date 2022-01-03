Kardeşlerim setinde panik! Başrollerden o haber geldi...

Dizi setlerinden korona vaka haberleri gelmeye devam ederken ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim’den de kötü haber geldi. İki başrol oyuncusunun testi pozitif çıktı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin her bölümü sabırsızlıkla beklenirken, seyircileri üzen bir gelişme yaşandı.

Dizi setlerinde sıkça rastlanan korona, Kardeşlerim'i de vurdu.

İKİ BAŞROL POZİTİF ÇIKTI

tv100’ün haberine göre, dizinin başrol oyuncularından Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak’ın da koronaya yakalanığı ortaya çıktı.

Bu durumun atv’nin sevilen dizisinin yeni bölümünü nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.