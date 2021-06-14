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Kardeşlerim sezon finali ne zaman? Sevilen diziden veda işareti geldi..

Kardeşlerim sezon finali ne zaman? Sevilen diziden veda işareti geldi..

ATV ekranlarında yayımlanan ve hikayesiyle izleyenleri derinden sarsan Kardeşlerim dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor. Peki Kardeşlerim sezon finali ne zaman? İşte detaylar..