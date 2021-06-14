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- Kardeşlerim sezon finali ne zaman? Sevilen diziden veda işareti geldi..
Kardeşlerim sezon finali ne zaman? Sevilen diziden veda işareti geldi..
- Haber Merkezi
- 14.06.2021 - 12:48
Her Cumartesi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve sezona damga vuran Kardeşlerim dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.
Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı, dört kardeşin anne ve babasını yitirmesinin ardından verdikleri yaşam savaşını konu edinen dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyordu.
Diziden beklenen işaret geldi. Atv ekranlarının iddialı dizisi Kardeşlerim de sezon finali için geri sayıma başladı.
Peki Kardeşlerim sezon finali ne zaman? İşte Kardeşlerim dizisinin ekranlara ara vereceği tarih...
KARDEŞLERİM SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kardeşlerim'in ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor.
Yapımına NGM'nin imza attığı ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken Kardeşlerim, 19 Haziran Cumartesi akşamı 18. bölümüyle birlikte sezon finali yapmaya hazırlanıyor.