- Haberler
- Medya Haberleri
- Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?
Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?
- 04.08.2022 - 15:56
NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor.
Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı dizi, 4 kardeşin yaşam mücadelesini anlatıyor.
Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayatta yaşadığı zorluklara değinen dizi, genç oyuncularıyla dikkati çekiyor.
Heyecanlı bir bölümle sezon finali veren dizi, yeni sezonda da ATV ekranlarında olmaya devam edceek.
Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla yeni sezona hazırlanan projenin yayınlanacağı tarih merak konusu oldu.
Bu kapsamda dizinin yeni sezonunu bekleyenler, "Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?
Her hafta Cumartesi akşamları ATV'de ekranlara gelen dizinin yeni sezon çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Ancak yayın tarihi ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
Dizinin Eylül ayında ekranlarda olması tahmin ediliyor..