Kardeşlerim'de deprem! Beklenmedik ayrılık gerçekleşti, Ömer yıkılacak... İşte veda eden o isim

Kardeşlerim'de deprem! Beklenmedik ayrılık gerçekleşti, Ömer yıkılacak... İşte veda eden o isim

ATV ekranlarında yayınlanan ve dört kardeşin acı dolu hikayesini konu edinen Kardeşlerim dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Böylece sevilen dizi, yeni sezon öncesinde ilk firesini vermiş oldu.

Her Cumartesi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve hikayesiyle izleyenleri derinden sarsan Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi bol dramı ile Türk halkının sevdiği yapımlar arasında yer alıyor.

Ekranların kısa sürede sevilen ve sosyal medyada da büyük ilgi gören Kardeşlerim'den yeni sezon için hem müjdeli hem de üzücü haberler geldi.

Fenomen dizinin çekimlerinin yakın zamanda başlayacağı bilgisine ulaşılırken oyunculardan birisinin veda edeceği haberi seyircileri kahretti.

YENİ SEZON MÜJDESİ

Geçtiğimiz ay dikkat çeken bir sezon finali bölümüyle tatile giren Kardeşlerim dizisinden müjdeli haber geldi.

Sevilen dizinin çekimlerinin Ağustos ayının ikinci haftasında başlanacağı öğrenildi. İkinci sezonunda büyük değişimlerin yaşanacağı diziye, yeni karakterler katılırken bazı isimler de ayrılacak.

ÇAĞLA ŞİMŞEK VEDA EDİYOR

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Ayşe karakterine hayat veren Çağla Şimşek'in diziden ayrılacağı haberi izleyicileri şok etti.

TV100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayşe karakterine hayat veren Çağla Şimşek, kadrodan ayrılacak.

İzleyiciler ise Ayşe karakterinin gitmesi durumunda hikayenin merkezinde yer alan Ömer'in durumunun ne olacağını merak ediyor.

Öte yandan dizide ard arda vedaların yaşanacağı haberleri de sık sık gündeme gelirken izleyiciler 2. sezonu iple çekiyor.