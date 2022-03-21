Kardeşlerim'de heyecanı arşa çıkaran transfer! O isim Eren ailesinin hayatına bomba gibi düşecek

Kardeşlerim'de heyecanı arşa çıkaran transfer! O isim Eren ailesinin hayatına bomba gibi düşecek

Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı Ayfer karakteriyle adından söz ettiren Evrim Doğan, ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisine dahil oldu. Doğan, sevilen dizide Gönül karakterine hayat verecek.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu yeni bölümleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Her bölümü heyecanlı anlara sahne olan ve dramatik konusuyla dikkati çeken diziden hikayenin gidişatını değiştirecek bomba bir transfer haberi daha geldi.

EVRİM DOĞAN KARDEŞLERİM'DE

Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı Ayfer karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan Evrim Doğan, Kardeşlerim dizisine dahil oldu.

Doğan, sevilen dizide esnaf lokantası işleten Gönül karakterine hayat verecek ve Eren ailesinin hayatını etkileyecek.

Dizinin son bölümünde ortaya çıkan Gönül karakteri, Fadik Sevin Atasoy ile Cüneyt Mete'nin canlandırdığı Şengül ile Orhan karakterleri arasında gerginliğe neden oldu.