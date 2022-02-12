Kardeşlerim'de izleyicileri kahreden ayrılık! Güzel oyuncunun vedası hikayeyi altüst edecek

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Nilsu Yılmaz'ın ayrıldığı diziden bir başrol oyuncusunun daha ayrılacağı iddiası, gündeme bomba gibi düştü.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ve dramatik konusuyla dikkati çeken dizi, hikayenin gidişatını değiştirecek hamleler yapmaya devam ediyor.

Son olarak Ilgaz Kaya ve Enes Demirkapı'yı kadrosuna katan dizide Cemile karakterine hayat veren Nilsu Yılmaz, geçtiğimiz hafta projeye veda etti.

Nilsu Yılmaz'ın ayrılığının ardından diziden bir başrol oyuncusunun daha ayrılacağı öne sürüldü.

GÖZDE TÜRKER KARDEŞLERİM'DEN AYRILACAK MI?

Kardeşlerim dizisinde Oğulcan'ın biricik aşkı Harika karakterine hayat veren Gözde Türker'in diziden ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Gözde Türker'in Cihan Şimşek, Lizge Cömert ve Eren Ören'i Instagram'dan takipten çıkması ise söz konusu iddiaları güçlendirdi.

Ancak dizinin sıkı takipçileri, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda, Gözde Türker'in Cihan'la tartıştığını, Lizge ve Eren'in de Cihan'ın tarafını tuttuğu için takipten çıktığını belirtti.

Söz konusu iddiaları doğrulayan bir açıklama gelmezken Gözde Türker'in diziden ayrılıp ayrılmacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak.