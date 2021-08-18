Kardeşlerim'de peş peşe transfer sürprizi! Bütün dengeler değişecek

ATV ekranlarında yayınlanan ve dört kardeşin acı dolu hikayesini konu edinen Kardeşlerim dizisinden üst üste transfer haberi geldi. Çağla Şimşek'in veda ettiği dizinin kadrosuna iki oyuncu dahil oldu.

Yapımını NGM'nin üstlendiği ve hikayesiyle izleyenleri derinden sarsan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonda yine cumartesi akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi bol dramı ile Türk halkının sevdiği yapımlar arasında yer alıyor.

Ekranların kısa sürede sevilen ve sosyal medyada da büyük ilgi gören Kardeşlerim'den yeni sezon için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Çağla Şimşek'in veda ettiği fenomen dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Cemile, Dora ve Kaan karakterlerine hayat verecek yeni oyuncular merak konusu olurken dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu katıldığı öğrenildi.

NİLSU YILMAZ KADRODA

Kırmızı Oda'nın ardından UFO filminde ve Kolej adlı dijital dizide rol alan genç yetenek Nilsu Yılmaz, yeni sezonun ilk bölümünde Cemile Akgün karakteriyle Kardeşlerim dizisine dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide yetimhanede büyüyen ve hep bir aile özlemi içinde olan Cemile, Eren ailesinin başına işler açacak.

KAAN ROLÜNE EREN ÖREN HAYAT VERECEK

Dizide Asiye (Su Burgu) ile Doruk (Onur Seyit Yaran) için dişli bir rakip olacak Kaan rolüne ise Eren Ören hayat verecek.

Atakul ailesinde bütün dengeleri değiştirecek olan Kaan karakteri, diziye 2. bölümde dahil olacak.