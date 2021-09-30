Haberler

Medya Haberleri

Kardeşlerim'de şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu

Kardeşlerim'de şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu

ATV'nin iddialı dizisi Kardeşlerim ile ilgili seyircisini üzecek bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde konuşulan bilgiye göre, sevilen karakterlerden biri, diziye ölerek veda edecek.