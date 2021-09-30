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- Kardeşlerim'de şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu
Kardeşlerim'de şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 18:51
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonda da büyük ilgi görüyor.
Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı NGM imzalı Kardeşlerim dizisinin son bölümünde, sevilen karakterin vurulması seyircide şok etkisi yarattı.
OĞULCAN VURULDU
Silahlı saldırıya uğrayan Oğulcan'ın akıbeti merak konusu olurken diziden veda haberi geldi. Oğulcan karakterinin birkaç bölüm sonra diziye veda edeceği iddia edildi.
Oğulcan karakterine hayat veren genç oyuncu Cihan Şimşek'in, sözleşmesinin Mayıs ayına kadar devam ettiği biliniyor.
Ayrıca silahlı saldırıda ağır yaralanan Oğulcan karakterinin diziye veda edip etmeyeceğiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.