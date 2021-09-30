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    Kardeşlerim'de şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu

    ATV'nin iddialı dizisi Kardeşlerim ile ilgili seyircisini üzecek bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde konuşulan bilgiye göre, sevilen karakterlerden biri, diziye ölerek veda edecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 18:51
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    Kardeşlerim'de şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu

    Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonda da büyük ilgi görüyor.

    Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı NGM imzalı Kardeşlerim dizisinin son bölümünde, sevilen karakterin vurulması seyircide şok etkisi yarattı.

    OĞULCAN VURULDU

    Silahlı saldırıya uğrayan Oğulcan'ın akıbeti merak konusu olurken diziden veda haberi geldi. Oğulcan karakterinin birkaç bölüm sonra diziye veda edeceği iddia edildi.

    Oğulcan karakterine hayat veren genç oyuncu Cihan Şimşek'in, sözleşmesinin Mayıs ayına kadar devam ettiği biliniyor.

    Ayrıca silahlı saldırıda ağır yaralanan Oğulcan karakterinin diziye veda edip etmeyeceğiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

    Kardeşlerim de şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu #1

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