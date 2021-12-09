Kardeşlerim'de vedaların ardı arkası kesilmiyor! İki yıldız isim daha ayrılma kararı aldı

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de sular bir türlü durulmuyor. Başrol oyuncusu Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu'nun ayrılığının ardından iki oyuncunun daha diziye veda edeceği iddia edildi.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Dramatik hikayesiyle dikkat çeken dizide, anne ve babasının ölümünden sonra kardeşlerini bir arada tutmak için her şeyini ortaya koyan Kadir, kaza geçirerek hayatını kaybetmişti.

Ardından Kadir'in sevgilisi Melisa'ya hayat veren Damlasu İkizoğlu da hikayesi sona erdiği için diziye veda etmişti.

Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin çok önemli iki başrol oyuncusunun vedası, izleyicilerde şok etkisi yaratırken iki ismin daha ayrılacağı haberi gündeme bomba gibi düştü.

LİLYA İREM SALMAN VE KAAN SEVİ AYRILIYOR

Bir süredir kan kaybeden Kardeşlerim dizisine veda eden isimler arasına yenileri eklendi. Dizide Talya karakterine hayat veren Lilya İrem Salman ve Mazlum rolünü canlandıran Kaan Sevi'nin de diziye veda edeceği iddia edildi.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda, Melisa ve Doruk'un babası Akif rolüyle izleyici karşısına çıkan Celil Nalçakan'ın da projeye veda eden isimler arasında yer aldığı belirtilmişti.

Nalçakan'ın diziden ayrılacağına yönelik iddiaları doğrulayan bir bilgi paylaşılmazken dizinin sevilen karakterlerinden Oğulcan'a hayat veren Cihan Şimşek'in de dijital bir diziyle görüştüğü belirtilmişti.

Cihan Şimşek'in dijital dizi ile Kardeşlerim dizisini bir arada mı sürdüreceği yoksa bir ayrılık daha mı yaşanacağı konusu ise gizemini koruyor. Ancak Celil Nalçakan ve Cihan Şimşek'in ayrılığıyla Kardeşlerim dizisinde çok ciddi boşluklar oluşacağı kesin.