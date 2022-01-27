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Kardeşlerim'de yaprak dökümü! Güzel oyuncu projeye veda ediyor

Kardeşlerim'de yaprak dökümü! Güzel oyuncu projeye veda ediyor

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de sular bir türlü durulmuyor. Başrol oyuncusu Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu'nun ayrılığının ardından Nilsu Yılmaz'ın da diziye veda edeceği iddia edildi.