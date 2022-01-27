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    Kardeşlerim'de yaprak dökümü! Güzel oyuncu projeye veda ediyor

    ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de sular bir türlü durulmuyor. Başrol oyuncusu Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu'nun ayrılığının ardından Nilsu Yılmaz'ın da diziye veda edeceği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 21:09
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 21:11
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    Kardeşlerim'de yaprak dökümü! Güzel oyuncu projeye veda ediyor

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

    Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ve dramatik konusuyla dikkati çeken dizi, hikayenin gidişatını değiştirecek hamleler yapmaya devam ediyor.

    Son olarak Ilgaz Kaya ve Enes Demirkapı'yı kadrosuna katan diziden bir ayrılık haberi geldi.

    NİLSU YILMAZ PROJEYE VEDA EDİYOR

    Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Cemile karakteriyle adından söz ettiren Nilsu Yılmaz'ın projeye veda edeceği iddia edildi.

    Yılmaz'ın diziden ayrılacağına yönelik iddiaları doğrulayan bir bilgi paylaşılmazken dizinin hayranları, Twitter'dan konuya ilişkin düşüncelerini aktardı.

    Kardeşlerim de yaprak dökümü! Güzel oyuncu projeye veda ediyor #1

    Kardeşlerim de yaprak dökümü! Güzel oyuncu projeye veda ediyor #2

    Kardeşlerim de yaprak dökümü! Güzel oyuncu projeye veda ediyor #3

    Kardeşlerim de yaprak dökümü! Güzel oyuncu projeye veda ediyor #4


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