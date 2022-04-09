Kardeşlerim'de yaprak dökümü! İki oyuncu birden projeye veda ediyor

Kardeşlerim'de yaprak dökümü! İki oyuncu birden projeye veda ediyor

ATV'nin izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, son dönemlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Nilsu Yılmaz'ın veda ettiği diziden iki ismin daha ayrıldığı görüldü.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi, hüzünlü hikayesiyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayata tutunma mücadelelerini ve başlarından geçen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi, hikayenin gidişatını değiştirecek hamleler yapmaya devam ediyor.

Son olarak Evrim Doğan'ın, Gönül karakteriyle kadrosuna dahil olduğu diziden iki ayrılık haberi peş peşe geldi.

Ogün Kaptanoğlu diziye veda etti

Kardeşlerim dizisinin 45. bölümünde Akif ile kavga eden Resul, ayağı takılıp yere düştü ve kafasını sehpaya vurdu. Resul hayatını kaybederken babasının öldüğünü öğrenen Berk, deliye döndü

Böylece Berk'in babası Resul karakterine hayat veren Ogün Kaptanoğlu, projeye veda etmiş oldu.

Eren Ören diziden ayrılacak iddiası

Öte yandan Ömer'den gizlediği sırı daha fazla saklamak istemeyen Süsen'in hamlesi, kötü sonuçları beraberinde getirdi. Süsen'i engellemek isteyen Kaan, Süsen ile birlikte yüksekten aşağı düştü.

Kardeşlerim dizisinin 9 Nisan Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan 47. bölüm fragmanında; Kaan'ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Yaşananlar, Kaan karakterine hayat veren Eren Ören'in diziden ayrılacağına yönelik çıkan söylentileri doğrular nitelikteydi.

Yayınlanan 2. fragmanda ise Nebahat, Akif'e ''Sen kaç kişinin sonu oldun?'' diyerek sitem etti. Bu cümle, Kaan'ın öldüğünü kanıtladı.

Böylece Akif'in oğlu, Doruk'un kardeşi Kaan karakterini canlandıran Eren Ören, bu akşam yayınlanacak 47. bölümle birlikte diziye veda edecek.