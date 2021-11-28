Kardeşlerim'de yaprak dökümü! Kadir ve Melisa'nın ardından o isim de veda ediyor

Kardeşlerim'de yaprak dökümü! Kadir ve Melisa'nın ardından o isim de veda ediyor

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'den izleyicisini üzecek bir veda haberi daha geldi. İddiaya göre, Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu'nun ardından Celil Nalçakan da projeye veda edecek.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Dramatik hikayesiyle dikkat çeken dizide, anne ve babasının ölümünden sonra kardeşlerini bir arada tutmak için her şeyini ortaya koyan Kadir, kaza geçirerek hayatını kaybetmişti.

Ardından Kadir'in sevgilisi Melisa'ya hayat veren Damlasu İkizoğlu da hikayesi sona erdiği için diziye veda etmişti.

Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin çok önemli iki başrol oyuncusunun vedası, izleyicilerde şok etkisi yaratırken bir ayrılık haberi daha geldi.

CELİL NALÇAKAN DA VEDA EDİYOR

İddiaya göre, Melisa ve Doruk'un babası Akif rolüyle izleyici karşısına çıkan Celil Nalçakan da projeye veda eden isimler arasında yer alıyor.

Nalçakan'ın hangi bölümde, nasıl bir sahneyle diziye veda edeceği bilinmezken, iddiayı doğrulayan bir bilgi henüz paylaşılmadı.