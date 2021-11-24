Kardeşlerim'den ayrılışı büyük ses getirmişti! Halit Özgür Sarı'nın yeni planı belli oldu

Kardeşlerim'den ayrılışı büyük ses getirmişti! Halit Özgür Sarı'nın yeni planı belli oldu

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılışı herkesi şaşırtmıştı. Yeni projesi merak konusu olan Halit Özgür Sarı, yeni planını açıkladı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyici ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Sevilen dizi, 20 Kasım Cumartesi akşamı 29. son bölümüyle ekranlara geldi. Duygusal anların yaşandığı son bölümde, kardeşlerin en büyüğü olan Kadir karakteri ölmüştü. Böylece Kadir'e hayat veren Halit Özgür Sarı projeye veda etmişti.

28 yaşındaki Sarı'nın diziden ayrılması, seyircide şok etkisi yaratmıştı. Yeni projesi şimdiden merak konusu olan oyuncunun yeni planı belli oldu.

BİR SÜRE DİNLENECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizideki hikâyesi biten başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı'ya diziden ayrılır ayrılmaz teklif yağmaya başladı.

Oyunculuk performansıyla herkesi kendine hayran bırakan genç yıldızın, şimdilik yeni bir projeye başlamak yerine bir süre dinlenmeyi planladığı öğrenildi.