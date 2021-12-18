Kardeşlerim'den ayrılışı ses getirmişti! O isim Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'li 'Baba' ile dönüyor

Kardeşlerim'den ayrılışı ses getirmişti! O isim Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'li 'Baba' ile dönüyor

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'den ayrılan Damlasu İkizoğlu, yeni dizisini seçti. İkizoğlu, başrollerinde Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba ile anlaştı.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi için geri sayım devam ediyor.

Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen dizi, özellikle Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatacak olan Ay Yapım imzalı diziden bomba bir transfer haberi geldi.

KARDEŞLERİM'İN MELİSA'SI DAMLASU İKİZOĞLU BABA'YA GELİYOR

Son olarak Kardeşlerim dizisinde Melisa rolüyle izleyici karşısına çıkan ve diziden ani bir şekilde ayrılarak herkesi şaşırtan Damlasu İkizoğlu, Baba dizisinin kadrosuna dahil oldu.

İddiaya göre dizide, Tolga Sarıtaş'ın kız kardeşi rolü için Hafsanur Sancaktutan'a teklif gitti ancak güzel oyuncu, kendisine gelen teklifi kabul etmedi. Böylece Tolga Sarıtaş'ın kız kardeşi rolü, Damlasu İkizoğlu'nun oldu.

Kalabalık bir kadrosu olan dizide ayrıca Zeynep Tuğçe Bayat, Beril Pozam, Taner Rumeli ve Özge Özacar'ın da adının geçtiği öğrenildi.