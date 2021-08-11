Kardeşlerim'den ayrılmıştı! Çağla Şimşek yepyeni bir diziyle anlaştı.. Hayranları çok sevinecek

Kardeşlerim'den ayrılmıştı! Çağla Şimşek yepyeni bir diziyle anlaştı.. Hayranları çok sevinecek

Geçtiğimiz günlerde ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'den ayrılan ünlü oyuncu Çağla Şimşek'in yeni projesi belli oldu. Şimşek, ''El Kızı'' dizisine Seher karakteri ile dahil oldu.

Çocuk gelin karakteri ile yıldızı parlayan ve daha sonra çeşitli projelerde de rol alan Çağla Şimşek, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan ve sezon finali yapan Kardeşlerim dizisinde Ayşe karakteri ile izleyici karşısına çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ekibe veda etmesinin ardından yeni projesi merak edilen Şimşek'in rol alacağı dizi de belli oldu.

EL KIZI DİZİSİNİN KADROSUNA DAHİL OLDU

Çağla Şimşek, yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, başrollerinde Sevda Erginci ile İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı ''El Kızı'' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Muğla’da çekilecek El Kızı dizisinin hafta sonu okuma provaları yapılacak.

Feride Kaytan’ın yöneteceği dizinin kadrosuna Kardeşlerim dizisinden ayrılan Çağla Şimşek dahil oldu. Başarılı oyuncu El Kızı'nda çok sürprizli bir karakter olan Seher rolüne hayat verecek.