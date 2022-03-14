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Kardeşlerim'den bir ayrılık haberi daha geldi! Güzel oyuncunun vedası şok etkisi yaratacak

Kardeşlerim'den bir ayrılık haberi daha geldi! Güzel oyuncunun vedası şok etkisi yaratacak

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, son dönemlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Nilsu Yılmaz'ın veda ettiği diziden bir başrol oyuncusunun daha ayrılacağı öne sürüldü.