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- Kardeşlerim'den bir ayrılık haberi daha geldi! Güzel oyuncunun vedası şok etkisi yaratacak
Kardeşlerim'den bir ayrılık haberi daha geldi! Güzel oyuncunun vedası şok etkisi yaratacak
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 15:54
Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ve dramatik konusuyla dikkati çeken dizi, hikayenin gidişatını değiştirecek hamleler yapmaya devam ediyor.
Nilsu Yılmaz'ın ardından dizide Oğulcan'ın biricik aşkı Harika karakterine hayat veren Gözde Türker'in de diziye veda edeceği belirtilmişti. Ancak diziden bambaşka bir başrol oyuncusunun ayrılacağı öne sürüldü.
AHU YAĞTU PROJEYE VEDA EDİYOR İDDİASI
Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Suzan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ahu Yağtu'nun, ''Merve Kült'' adlı bir filmde rol alacak olması nedeniyle Kardeşlerim'den ayrılacağı iddia edildi.
Dizinin sıkı takipçileri, Twitter hesapları üzerinden Ahu Yağtu'nun hem dizide hem de filmde aynı anda oynayabileceğini belirten paylaşımlarda bulundu.
Kardeşlerim dizisi izleyicilerini şaşkına çeviren iddiaları doğrulayan bir açıklama gelmezken Ahu Yağtu'nun diziden ayrılıp ayrılmacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak.