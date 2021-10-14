Kardeşlerim dizisinde Akif karakterine hayat veren Celil Nalçakan, Ümit Besen'in şarkısını söyledi. "Seni unutmaya ömrüm yeter mi?" şarkısını söyleyen oyuncu, dizinin hayranlarını büyüledi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi isimler bulunuyor.

2. sezonu ile seyircisinin karşısına çıkan dizinin yönetmenliğini Serkan Birinci üstlenirken, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin keleme alıyor.

Dizi heyecan dolu bölümleri ile devam ederken, 24. bölüme özel 2. fragman YouTube üzerinden görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Akif karakterine hayat veren Celil Nalçakan, Ümit Besen’in "Seni unutmaya ömrüm yeter mi?" şarkısını seslendirdi.

SESİYLE HERKESİ BÜYÜLEDİ

24. bölümün 2. tanımında Suzan’ı bir türlü unutamayan Akif Atakul’un, Suzan'ın kapısına geldiği ve şarkı söyleyerek duygularını itiraf ettiği görüldü.

Bu sahne dizinin tanıtımına damga vurdu. Celil Nalçakan’ın seslendirdiği, Ümit Besen’in sevilen şarkısı, "Seni unutmaya ömrüm yeter mi? parçasına kısa sürede beğeni ve yorum geldi.

Kardeşlerim'in Akif'i sesiyle büyüledi: Celil Nalçakan'dan 'Ümit Besen' şarkısı VİDEO