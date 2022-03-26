Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın atlet sevgilisine bakın! Kasları ve cesur pozları nefes kesiyor...

Kardeşlerim dizisinde Ömer karakterine hayat veren Bilal Yiğit Koçak'ın merak edilen sevgilisi ortaya çıktı. Koçak'ın milli atlet olan sevgilisi, karın kasları ve cesur paylaşımlarıyla nefes kesti.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Anne-babasız kalan 4 kardeşin hayata tutunma mücadelelerini ve başlarından geçen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi, usta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de fırsat tanıyor.

Milyonları ekran başına kilitleyen dizide Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Bilal Yiğit Koçak da bu genç yetenekler arasında yer alıyor.

Dizide yüzü hiç gülmeyen, girdiği her işte başarısız olan, agresifliğiyle sürekli başına iş açan ve Süsen'e ilgi duyan Ömer rolünü başarıyla izleyicilere yansıtan Bilal Yiğit Koçak, performansıyla beğeni topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da kendine hayran bırakan Koçak'ın özel hayatı merak ediliyor.

SEVGİLİSİ MİLLİ ATLET ÇIKTI

Kardeşlerim'in asi ruhlu Ömer'i Bilal Yiğit Koçak, bir süredir milli atlet Berfe Sancak ile aşk yaşıyor.

Kısa zamanda büyük bir hayran kitlesi kazanan Koçak ile sevgilisi Berfe Sancak, geçtiğimiz yaz Nişantaşı'nda ilk kez objektiflere yakalanmıştı.

Snob Magazin tarafından Nişantaşı'nda bir kafede el ele görüntülenen sevgililer, rahat tavırlarıyla dikkati çekmişti.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden genç oyuncu, ''Birlikte paylaşım yapmayı tercih etmedik. Ama çevremizdeki yakın arkadaşlarımız ve bizi yakından takip eden sevenlerimiz ilişkimizi biliyor.'' demişti.

BERFE SANCAK'IN NEFES KESEN POZLARI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan milli atlet Berfe Sancak, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Instagram'da 82 bini aşkın takipçisi bulunan Berfe Sancak, karın kasları ve dekolteli pozlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Bilal Yiğit Koçak da sevgilisi Sancak'ın pozlarına yorum yapmayı ihmal etmiyor.