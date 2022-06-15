Petrol
120.81
-0.30%
Euro
17.9854
-0.13%
Dolar
17.2882
0.14%
Altın
1.013
0.92%
Borsa
2531
0.88%
Bitcoin
374.030
-5.07%
BTXN Coin
8.90
-2.09%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Kardeşlerim'in asi Ömer'i gözünden sakındığı sevgilisiyle tatilde! İskelede samimi anlar...

    Kardeşlerim dizisinde Ömer karakterine hayat veren Bilal Yiğit Koçak' milli atlet sevgilisi Berfe Sancak ile Bodrum'da görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kardeşlerim'in asi Ömer'i gözünden sakındığı sevgilisiyle tatilde! İskelede samimi anlar...

    ATV ekranlarının reytinglerde adından başarıyla söz ettiren dizisi Kardeşlerim, sezon finali yaptı.

    Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimleri ağırlayan dizinin oyuncuları da soluğu tatilde aldı.

    Kardeşlerim dizisinde Ömer karakteriyle beğeni toplayan Bilal Yiğit Koçak, yakışıklılığı ile de beğeni topluyor.

    Özel hayatı merak konusu olan Bilal Yiğit Koçak, Bodrum'da kameralara yansıdı.

    Kardeşlerim'in Ömer'i tatilde

    Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak, bir süredir milli atlet Berfe Sancak ile aşk yaşıyor.

    Genç çift, sıcak havaları fırsat bilip Bodrum'a kaçtı.

    Sevgilisi ile samimi dakikalar geçiren Koçak, iskelede görüntülendi.

    Ardından denizin serin sularına kendini bırakan çiftin hayranları, görüntülerin ardından sosyal medyada yorumlar yağdırdı.

    Birlikte çok fazla görüntülenmeyen Koçak ve Sancak, tatilin keyfini çıkardı.

    Kardeşlerim in asi Ömer i gözünden sakındığı sevgilisiyle tatilde! İskelede samimi anlar... #1

    Kardeşlerim in asi Ömer i gözünden sakındığı sevgilisiyle tatilde! İskelede samimi anlar... #2

    Kardeşlerim in asi Ömer i gözünden sakındığı sevgilisiyle tatilde! İskelede samimi anlar... #3

    Kardeşlerim in asi Ömer i gözünden sakındığı sevgilisiyle tatilde! İskelede samimi anlar... #4

    Kardeşlerim in asi Ömer i gözünden sakındığı sevgilisiyle tatilde! İskelede samimi anlar... #5

    Kardeşlerim in asi Ömer i gözünden sakındığı sevgilisiyle tatilde! İskelede samimi anlar... #6


    İlginizi Çekebilir

    Küresel piyasaların gündeminde 'resesyon' var
    Ekonomi

    Küresel piyasaların gündeminde 'resesyon' var

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Avustralya Dünya Kupası'nda
    Dünyadan futbol

    Avustralya Dünya Kupası'nda

    Görüş Bildir