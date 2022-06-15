Kardeşlerim'in asi Ömer'i gözünden sakındığı sevgilisiyle tatilde! İskelede samimi anlar...

Kardeşlerim dizisinde Ömer karakterine hayat veren Bilal Yiğit Koçak' milli atlet sevgilisi Berfe Sancak ile Bodrum'da görüntülendi.

ATV ekranlarının reytinglerde adından başarıyla söz ettiren dizisi Kardeşlerim, sezon finali yaptı.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimleri ağırlayan dizinin oyuncuları da soluğu tatilde aldı.

Kardeşlerim dizisinde Ömer karakteriyle beğeni toplayan Bilal Yiğit Koçak, yakışıklılığı ile de beğeni topluyor.

Özel hayatı merak konusu olan Bilal Yiğit Koçak, Bodrum'da kameralara yansıdı.

Kardeşlerim'in Ömer'i tatilde

Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak, bir süredir milli atlet Berfe Sancak ile aşk yaşıyor.

Genç çift, sıcak havaları fırsat bilip Bodrum'a kaçtı.

Sevgilisi ile samimi dakikalar geçiren Koçak, iskelede görüntülendi.

Ardından denizin serin sularına kendini bırakan çiftin hayranları, görüntülerin ardından sosyal medyada yorumlar yağdırdı.

Birlikte çok fazla görüntülenmeyen Koçak ve Sancak, tatilin keyfini çıkardı.