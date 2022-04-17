Kardeşlerim'in Asiye'si bembeyaz atla poz verdi, ortalığı yaktı geçti! 'Aman Rabbim bu nasıl güzellik'

Kardeşlerim'in Asiye'si bembeyaz atla poz verdi, ortalığı yaktı geçti! 'Aman Rabbim bu nasıl güzellik'

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, Instagram'dan beyaz atlı pozunu paylaştı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Coşkun'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, her bölümüyle izleyicilerden tam not almayı başarıyor.

Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Bilal Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran gibi isimleri buluşturan Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayatını anlatan ve hüzünlü hikayesiyle milyonları ekrana kilitleyen dizide Asiye karakterini genç yetenek Su Burcu Yazgı Coşkun canlandırıyor.

Dizide Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran ile aralarındaki uyumla dikkati çeken Su Burcu Yazgı Coşkun, sempatik tavırları ve konuşma tarzıyla beğeni topluyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Coşkun, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan 17 yaşındaki güzel oyuncu, son pozuyla da ilgi odağı oldu.

Beyaz atla poz verdi

15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuğa 2012 yılında henüz çocukken başladı.

Sana Bir Sır Vereceğim, Bizi Hatırla, Aşk Yeniden, Kadın, Kuzgun, Kırmızı Oda gibi projelerde yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Asiye karakteriyle yıldızını parlattı.

Duru güzelliği ve başarılı performansıyla göz dolduran Yazgı Coşkun, bembeyaz atla verdiği pozla ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncunun beyaz atlı paylaşımı, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Genç oyuncuya, ''Melek gibi olmuşsun'', ''Çok güzelsin'', ''Biri nazar duası okusun'', ''Aman Rabbim bu nasıl güzellik'', ''Her zamanki gibi muhteşemsin'' şeklinde yorumlar yapıldı.