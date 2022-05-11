Petrol
106.96
4.39%
Euro
16.15
0.42%
Dolar
15.32
0.47%
Altın
912.41
1.11%
Borsa
2454
-1.45%
Bitcoin
483.464
-2.71%
BTXN Coin
13.90
-5.05%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C
    • Kardeşlerim'in Asiye'si dekolteli mini elbisesini giydi, frikik vermesine ramak kaldı! 'Giyinmeyi unutmuşsun'

    Kardeşlerim'in Asiye'si dekolteli mini elbisesini giydi, frikik vermesine ramak kaldı! 'Giyinmeyi unutmuşsun'

    Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, göğüs ve sırt dekolteli mini elbisesiyle poz verdi. Kusursuz bir güzelliğe sahip olan Coşkun'un paylaşımına beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 20:51
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 22:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kardeşlerim'in Asiye'si dekolteli mini elbisesini giydi, frikik vermesine ramak kaldı! 'Giyinmeyi unutmuşsun'

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

    Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Bilal Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran gibi isimleri buluşturan Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

    Anne ve babalarını kaybettikten sonra yalnız kalan kardeşlerin hayatını ekranlara taşıyan dizide Asiye karakterine genç yetenek Su Burcu Yazgı Coşkun hayat veriyor.

    Dizide Doruk karakterini canlandıran partneri Onur Seyit Yaran ile aralarındaki uyumla dikkati çeken Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuğu ve kusursuz güzelliği ile dikkati çekiyor.

    Sana Bir Sır Vereceğim, Bizi Hatırla, Aşk Yeniden, Kadın, Kuzgun, Kırmızı Oda gibi projelerde yer alan Yazgı Coşkun, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan genç oyuncu, son kareleriyle de ilgi odağı oldu.

    Kuğuya benzetildi

    Duru güzelliği ve başarılı performansıyla göz dolduran Su Burcu Yazgı Coşkun, göğüs ve sırt dekolteli mini elbisesiyle poz verdi.

    Kıvırcık saçlarını tepeden toplayan ve beyaz elbisesini bağcıklı topuklu ayakkabılarıyla kombinleyen Yazgı Coşkun'un fotoğraflarına beğeni yağdı.

    17 yaşındaki oyuncu, bazı takipçileri tarafından eleştirilirken bazı takipçileri tarafından iltifat dolu yorumlar aldı.

    Genç oyuncunun karelerine, ''Çok güzelsin'', ''Bu nasıl güzellik'', ''Kuğu gibi'', ''Giyinmeyi unutmuşsun'', ''O ayakkabılar ne daha 17 yaşındasın'' gibi yorumlar yapıldı.

    Kardeşlerim in Asiye si dekolteli mini elbisesini giydi, frikik vermesine ramak kaldı! Giyinmeyi unutmuşsun #1

    Kardeşlerim in Asiye si dekolteli mini elbisesini giydi, frikik vermesine ramak kaldı! Giyinmeyi unutmuşsun #2

    Kardeşlerim in Asiye si dekolteli mini elbisesini giydi, frikik vermesine ramak kaldı! Giyinmeyi unutmuşsun #3

    Kardeşlerim in Asiye si dekolteli mini elbisesini giydi, frikik vermesine ramak kaldı! Giyinmeyi unutmuşsun #4

    Kardeşlerim in Asiye si dekolteli mini elbisesini giydi, frikik vermesine ramak kaldı! Giyinmeyi unutmuşsun #5

    Kardeşlerim in Asiye si dekolteli mini elbisesini giydi, frikik vermesine ramak kaldı! Giyinmeyi unutmuşsun #6

    Kardeşlerim in Asiye si dekolteli mini elbisesini giydi, frikik vermesine ramak kaldı! Giyinmeyi unutmuşsun #7

    Kardeşlerim in Asiye si dekolteli mini elbisesini giydi, frikik vermesine ramak kaldı! Giyinmeyi unutmuşsun #8

    Kardeşlerim in Asiye si dekolteli mini elbisesini giydi, frikik vermesine ramak kaldı! Giyinmeyi unutmuşsun #9

    Kardeşlerim in Asiye si dekolteli mini elbisesini giydi, frikik vermesine ramak kaldı! Giyinmeyi unutmuşsun #10


    İlginizi Çekebilir

    Edirne’de kendini yakan kadın yaralandı
    3. Sayfa

    Edirne’de kendini yakan kadın yaralandı

    Beyoğlu'nda, 28 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
    3. Sayfa

    Beyoğlu'nda, 28 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir