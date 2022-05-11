Kardeşlerim'in Asiye'si dekolteli mini elbisesini giydi, frikik vermesine ramak kaldı! 'Giyinmeyi unutmuşsun'

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, göğüs ve sırt dekolteli mini elbisesiyle poz verdi. Kusursuz bir güzelliğe sahip olan Coşkun'un paylaşımına beğeni yağdı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Bilal Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran gibi isimleri buluşturan Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Anne ve babalarını kaybettikten sonra yalnız kalan kardeşlerin hayatını ekranlara taşıyan dizide Asiye karakterine genç yetenek Su Burcu Yazgı Coşkun hayat veriyor.

Dizide Doruk karakterini canlandıran partneri Onur Seyit Yaran ile aralarındaki uyumla dikkati çeken Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuğu ve kusursuz güzelliği ile dikkati çekiyor.

Sana Bir Sır Vereceğim, Bizi Hatırla, Aşk Yeniden, Kadın, Kuzgun, Kırmızı Oda gibi projelerde yer alan Yazgı Coşkun, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan genç oyuncu, son kareleriyle de ilgi odağı oldu.

Kuğuya benzetildi

Duru güzelliği ve başarılı performansıyla göz dolduran Su Burcu Yazgı Coşkun, göğüs ve sırt dekolteli mini elbisesiyle poz verdi.

Kıvırcık saçlarını tepeden toplayan ve beyaz elbisesini bağcıklı topuklu ayakkabılarıyla kombinleyen Yazgı Coşkun'un fotoğraflarına beğeni yağdı.

17 yaşındaki oyuncu, bazı takipçileri tarafından eleştirilirken bazı takipçileri tarafından iltifat dolu yorumlar aldı.

Genç oyuncunun karelerine, ''Çok güzelsin'', ''Bu nasıl güzellik'', ''Kuğu gibi'', ''Giyinmeyi unutmuşsun'', ''O ayakkabılar ne daha 17 yaşındasın'' gibi yorumlar yapıldı.