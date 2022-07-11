Kardeşlerim'in Asiye'si duvara yaslandı, verdiği pozu olay oldu! 'Bir sağdan bir soldan..'

Kardeşlerim'in Asiye'si duvara yaslandı, verdiği pozu olay oldu! 'Bir sağdan bir soldan..'

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, güzelliğini sosyal medya üzerinden paylaştığı son pozlarla bir kez daha sergiledi.

15 Nisan 2004 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdiye kadar birçok projede yer aldı.

Küçük yaştan itibaren ekrana alışık olan ve oyunculuk alanında kendisini gösteren Su Burcu, başarılı projelere imza attı.

2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde oynadığı rolle dikkatleri bir kez daha üzerine çeken genç isim, ardından Kardeşlerim'de başrol olarak yer almaya başladı.

NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, konusu ve oyuncu kadrosu ile beğenildi.

Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin acı dolu yaşamını konu alan dizide Su Burcu, Asiye karakterine hayat veriyor.

Rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile iyi bir uyum yakalayan Su Burcu Coşkun, genç yaşına rağmen performansı ve güzelliği ile göz dolduruyor.

Oyunculuğu ve güzelliği herkes tarafından beğenilen genç isim, sosyal medya üzerinden 3 Milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Fotoğrafına beğeni yağdı

3 Milyonluk hesabı için sık sık fotoğraf paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun, son paylaştığı kareler ile yine dikkatleri çekti.

Şu sıralar dizinin sezon finali vermesinden dolayı soluğu tatilde alan oyuncu, bronz teniyle göz kamaştırdı.

Tepeden topladığı saçları ve hafif makyajı ile doğal bir görünüm yakalayan oyuncu, beyaz kombiniyle adeta kuğuya benzetildi.

Oyuncunun fotoğraflarına binlerce beyaz kalp ve övgü dolu yorumlar geldi.