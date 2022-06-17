Kardeşlerim'in Asiye'si kayalıklara yaslandı, fiziğini görenin aklı gitti! 'Sen daha taşsın'

Kardeşlerim'in Asiye'si kayalıklara yaslandı, fiziğini görenin aklı gitti! 'Sen daha taşsın'

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, tatilden paylaşım yaptı.

Sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla dikkatleri çeken genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, bir yenisini ekledi.

Oyunculuk hayatına 2012 yılında “Karadayı” dizisi ile başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, Sen Üzülme, Sana Bir Sır Vereceğim, Kadın, Kara Yazı, Kuzgun, Aşk Yeniden ve Kırmızı Oda dizileriyle hızlıca yükseldi.

Henüz 18 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun, asıl çıkışını şimdilerde Asiye karakteriyle rol aldığı Kardeşlerim dizisinde yakaladı.

Sezon finalinin ardından soluğu tatilde alan Coşkun, güzelliği ve fiziği ile de dikkat çekiyor.

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisiyle her anını paylaşan güzel oyuncu, son kareleriyle görenleri mest etti.

Asiye tatilde

Bodrum'da tatil yapan güzel ve genç oyuncu, poz vermeyi ihmal etmedi.

Kayalıkların önüne geçip poz veren Su Burcu Yazgı Coşkun, duru güzelliği ile takipçilerinin beğenisini kazandı.

Art arda paylaşım yapan Coşkun, 250 binden fazla like aldı.