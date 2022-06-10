Kardeşlerim'in Asiye'si kıvırcık saçları ve dekoltesiyle Instagram'ı salladı! 'Bakışlarına eridik'

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyadaki son kareleriyle takipçilerini adeta büyüledi.

Oyunculuk hayatına 2012 yılında “Karadayı” dizisi ile başlayan. Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2004 yılında dünyaya geldi.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören Coşkun, oyunculuk kariyerinde Sen Üzülme, Sana Bir Sır Vereceğim, Kadın, Kara Yazı, Kuzgun, Aşk Yeniden ve Kırmızı Oda dizileriyle hızlıca yükseldi.

Henüz 18 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun, asıl çıkışını şimdilerde Asiye karakteriyle rol aldığı Kardeşlerim dizisinde yakaladı.

Anne ve babalarını kaybettikten sonra yalnız kalan kardeşlerin hayatını ekranlara taşıyan dizide, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu gibi isimlerle çalışan Coşkun, geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Oyunculuk performansı kadar güzelliği ile de dikkat çeken genç oyuncu, Instagram'da 3 milyona yakın takipçisiyle her anını paylaşıyor.

Güzelliğiyle dikkat çekti

Duru güzelliği ve başarılı performansıyla göz dolduran Su Burcu Yazgı Coşkun, kıvırcık saçları ve göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Takipçilerinden tam not alan oyuncuya, ''Çok güzelsin'', ''Bu nasıl güzellik'', '"Nasıl 18 yaşındasın'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Kardeşlerim'in Asiye'sinin son pozları...